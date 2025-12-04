Vestel’de 6 bin kişilik işçi kıyımı

Melisa AY

Zorlu Holding'in beyaz eşya şirketi Vestel, şirket ve holdingin yaşadığı ekonomik krizin bedelini işçiden kesmeye devam ediyor. Şirket son bir ayda beyaz yakada küçülmeyi hızlandırdı. Bir ayda neredeyse 1000 kişinin işten çıkarıldığı tahmin ediliyor. Yılın başından bu yana çıkarmalar 6 bin kişiyi buldu.

Zorlu Holding'e bağlı Vestel Elektronik yılın ilk 9 ayında 19 milyar lirayı aşkın zarar açıkladı. Vestel Beyaz Eşya'nın 9 aylık zararı ise 3,3 milyar lira oldu. Yıl başında işçi kıyımına fabrikalardaki mavi yakalılardan başlayan Vestel, Manisa'da yaklaşık 6 bin kişiyi işsiz bıraktı.

Burada işten çıkarılan beyaz yakalı işçilerden biri, BirGün'e yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların yaklaşık 1 ay içinde neredeyse 1000 kişiyi bulduğunu ve devam edeceğini söyledi. İşten çıkarılan beyaz yakalı, "Departmanların hepsinde işten çıkarmalar söz konusu, 10-15 kişilik ekiplerden 2-3 kişi, daha büyük ekiplerden tüm çalışanların yarısı, kiminden farklı günlerden 30 kişi... 10'ar 10'ar çıkarmalar da gerçekleşti. Biz toplam sayının 1000 kişiyi bulabileceğini tahmin ediyoruz. Mavi yakadan çıkarmalar olmuştu, şimdi beyaz yaka da, herkes gidiyor. Bizim anladığımıza göre içeride iş yoğunluğu da gözetilmiyor, fazla gelen sayıda kişiyi çıkartma eğilimleri var. Vestel, sayısı kalabalık olan ekiplerin küçülmesi ile durumu kurtarma peşinde" diye konuştu.

İNSAN KAYNAKLARI EVRAK OYUNU OYNADI

İşten çıkarmaların yaklaşık 1 ay önce hız kazandığını söyleyen işçi, "Biz her gün bugün hangimizi çıkaracaklar diye düşünerek işe gittik. Zaten bir süredir hepimiz diken üstündeydik. Herkesi aynı anda çıkartmaktan yasal yükümlülükten dolayı kaçtıklarını zaten anlamıştık. Gün gün, hafta hafta mola vererek çıkartıyorlar. Bir gün çıkartma var, bir gün yok. İnsan Kaynakları'na gidiyorsunuz, hakkınızı bilmiyorsanız yandınız. Sadece şirketin çıkarları gözetiliyor. İki seçenek sunuyorlar, işverenin fesih bildirimini imzalayıp 6 ayda 6 taksitle tazminatı alma ya da 'Bana başka birim teklif edildi, ben kabul etmedim ve bu yüzden işten çıkıyorum' anlamına gelecek şekilde hazırlanmış uyuşmazlık bildirimi. Bunu imzalarsanız tazminatınızı 45 günde alıyorsunuz ama yasal olarak hiçbir hakkınızı kullanıp işe iade talep edemiyorsunuz. İnsanlar da enflasyon ortamında paraları erimesin diye bu seçeneği kabul ediyor. Bir bilgilendirme de yapılmıyor" dedi.

SENDİKASIZ HAKKINI ALMAK DAHA ZOR

İşçi, kimi arkadaşlarının işe iade için hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı anlatarak örgütsüzlüğün zorluğunu şöyle anlattı: "Gerçeği karanlıkta bırakacak bir toplu çıkarma düzeni kurulmuş. Bizim sendikamız yoktu, olmasına da izin verilmiyordu. Mavi yaka Türk Metal'e itildi, onlar da fabrikaya girince Fetih Marşı'yla gövde gösterisi yapmıştı. Beyaz yakada bu süreçler sır gibi ilerler. Biz o yüzden tam sayıyı bilmesek de hareketliliği görüyoruz. Diğer fabrikadan insanlar servislerle İnsan Kaynakları'na, çıkış evrakı imzalamaya getiriliyor. İnsanların ekmeğiyle oynuyorlar. Burada işleri aksatan, devamsızlık yapan disiplin adı altında işleme tabi tutulur, ama bize SGK çıkış bildirimi yapmak için bile o evrakları zorunlu tutuyorlar."