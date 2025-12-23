Vestel’in işsizlik oyunu büyüyor

Havin ŞENER

Zorlu Holding’e bağlı Vestel Beyaz Eşya şirketi son aylarda beyaz yakada küçülmeyi hızlandırdı. Son bir ayda neredeyse bin kişinin işten çıkarıldığı tahmin edilirken şirket yılın ilk 9 ayında 19 milyar lirayı aşkın zarar açıkladı. Vestel Beyaz Eşya’nın 9 aylık zararı ise 3,3 milyar lira oldu. Yılbaşında işçi çıkarmalara fabrikalardaki mavi yakalılardan başlayan Vestel, Manisa'da yaklaşık 6 bin kişiyi işsiz bıraktı.

İşten çıkarmalardan elektronik, beyaz eşya gibi ayrı şirketleri olan başta Manisa'daki fabrika olmak üzere İzmir ve İstanbul'daki bazı ofislerin de etkilendiği söyleniyor. İşçilerin verdiği bilgilere göre çıkarılan işçilerin büyük bir kısmı uzun yıllardan beri Vestel çalışanı. Buna göre çıkarılmayan işçilere ise başka bir bölüme geçme baskısı uygulanıyor, geçmek istemeyenlerin işsizlik tehdidiyle karşı karşıya.

9 yıldır Vestel’de çalışan ve toplu çıkarmalar arasında işten çıkarılan ve baskılardan çekindiği için ismini vermek istemeyen bir kadın işçi yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Ben 12 gün önce işten çıkarıldım. Benden imza istediler, 'Bütün haklarımı alıp çıkmayı kabul ediyorum' diye imza atarsam 45 gün sonra tek seferde parayı ödeyeceklerini söylediler. Ben bölüm değişikliği talep ettim. Bana işten çıkmak istemediğim için sunulan seçenekler de işin kılıfı zaten. Yani başka birime geçme seçeneği zaten yokmuş. İşin sonunda herkesi haksız şekilde işten çıkartıyorlar.”

Tazminatını alamadığını belirten işçi, içeride bulunan sendikanın da işçilerin hakkını aramadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “İşveren beni haklı herhangi bir neden göstermeden işten çıkartmış. İçeride faaliyet gösteren Türk Metal Sendikası var. Ama işçiler için herhangi bir işlevleri yok. Yani şu anda 6 bin kişi çıkarttılar, hatta belki daha fazla. Ara ara çıkışlar devam ediyor. Kış günü işsiz kaldık. Ben 45 gün bekleyeceğim ilk taksit için peki bu arada ne yiyeceğim, taş mı yiyeceğim? Kirada oturuyorum, iki tane çocuğum var. Bir de bize ‘İş olmadığı için şu anda şirket olarak sıkıntılıyız, o yüzden işçi çıkartıyoruz’ dediler. Ama şu an hâlâ işler tam zamanlı devam ediyor. İş yoksa insanlar nasıl çalışmaya devam edebiliyor? Ben hak ettiğim tazminatı bekliyorum, benim olanı istiyorum. Kocaman şirket tazminatımızı ödeyemiyor mu?”