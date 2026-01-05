Vesvese Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı, Kökeni ve Detaylı Açıklama

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz vesvese kelimesi, çoğu zaman zihni meşgul eden düşünceler, iç huzuru bozan kuruntular ve açıklanamayan endişeler için kullanılır. Peki vesvese ne demek? Vesvese kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Kökeni nereye dayanır ve dilimizde nasıl bir anlam çerçevesine sahiptir? Bu yazıda haberde kelimesinin anlamını, kökenini ve kullanım alanlarını ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde bulabilirsiniz.

VESVESE TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre vesvese kelimesinin sözlük anlamı: kuruntu, içe doğan ve kişiyi huzursuz eden düşünce şeklindedir. Yani vesvese, insanın zihninde sürekli dönen, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde huzursuzluk veren düşünceleri ifade eder.

VESVESE KELİMESİNİN KÖKENİ

Vesvese kelimesinin kökeni Arapçadır. Türkçeye Arapçadaki “vesvese” sözcüğünden geçmiştir. Anlam olarak hem dilimizde hem de köken aldığı dilde aynı anlam çerçevesini korumuştur:

Kelime Köken Anlam Vesvese Arapça Kuruntu, iç huzuru bozan düşünce

VESVESE NE DEMEK? GÜNLÜK DİL KULLANIMI

Vesvese ne demek? sorusuna verilebilecek en yalın cevap; kişiyi gereksiz yere endişeye sürükleyen, mantıkla açıklanması zor ve iç dünyada büyüyen düşünsel kaygıdır. Günlük yaşamda “çok vesvese yapıyorum”, “vesvese ettim” gibi ifadelerle kullanılır.

VESVESE İLE KARIŞTIRILAN KAVRAMLAR

Vesvese çoğu zaman kaygı, endişe veya stres ile karıştırılır. Ancak vesvese daha çok içsel kuruntularla ve kişinin zihninde büyüyen düşüncelerle ilgilidir. Bu nedenle dilsel açıdan daha çok kuruntu kavramına yakındır.

VESVESE KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

“Gereksiz yere vesvese yaparak kendini yoruyorsun.”

“Vesvese yüzünden hiçbir şeye odaklanamıyorum.”

“Olay ortada, ama o yine de vesvese ediyor.”

VESVESE NEDEN ÖNEMLİ BİR KELİME?

Dilimizde duygu durumlarını ifade eden kelimeler, hem iletişim hem de anlam aktarımı açısından büyük önem taşır. Vesvese kelimesi de kişinin iç dünyasını tek bir kelimeyle anlatabilmesine olanak tanır. Bu yönüyle hem günlük dilde hem de edebi metinlerde sıkça kullanılır.

Vesvese ne demek? Vesvese, kuruntu ve kişiyi huzursuz eden içsel düşünceler anlamına gelir. Vesvese TDK sözlük anlamı nedir? TDK’ya göre vesvese kelimesi “kuruntu” anlamına gelir. Vesvese hangi dil kökenlidir? Vesvese kelimesi Arapça kökenlidir. Vesvese nasıl kullanılır? Genellikle “kuruntu yapmak, gereksiz endişe duymak” anlamında kullanılır. Vesvese ile kaygı aynı şey mi? Benzer anlamlar taşısa da vesvese daha çok içsel kuruntu ve zihinsel kararsızlıkla ilişkilidir.

Vesvese, Türkçede insan psikolojisini ve iç dünyasını anlatan en güçlü kelimelerden biridir. Arapça kökenli olsa da dilimizde güçlü bir yer edinmiş, günlük hayatın içinde sıkça kullanılan anlamlı bir sözcüktür. Hem TDK anlamı hem de kullanım alanlarıyla vesvese kelimesi, insanın iç dünyasını ifade eden önemli bir dil unsurudur.