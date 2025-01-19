Veteran kadın hentbolcular Denizli’de buluştu

Denizli’nin ev sahipliğinde yapılan İllerarası Veteranlar Hentbol Turnuvası, Kınıklı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarla tamamlandı. 18-19 Ocak tarihleri arasında, 4 ilden gelen 4 takım 64 kadın sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.



Denizli, ulusal spor organizasyonlarına yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hentbol Federasyonu İl Temsilciliği’nin organize ettiği İllerarası Veteran Kadınlar Hentbol Turnuvası, Denizli’nin ev sahipliğinde Kınıklı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Denizli, Sakarya, İzmir ve Muğla illerinden gelen 4 takımdan 64 sporcunun, şampiyonluk için mücadele ettiği turnuva iki gün boyunca heyecanlı maçlara sahne oldu.



Kınıklı Spor Kompleksi yerleşkesinde bulunan spor salonunda gerçekleşen turnuvada, iki gün boyunca oynanan karşılaşmalar sonunda; Muğla Veteranlar şampiyonluğa ulaşırken, Denizli Veteranlar ikinci, İzmir ekibi Karşıyaka Veteranlar üçüncü ve Sakarya An-ka Veteranlar takımı ise dördüncü oldu. Şampiyona sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.