Veteran tenisçiler Samsun’da boy ölçüşüyor
Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Samsun’da başladı.
Kaynak: İHA
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, masa tenisi faaliyet programında yer alan Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, İlkadım Okçuluk Salonu’nda start aldı. 22-23 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 35 ilden, 180 sporcu katıldı.
Yaşları 30-70 arasında bulunan 23 kategoride yarışan sporcuların madalya mücadelesi verdiği turnuvada İl Müdürü Feyzullah Dereci, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.