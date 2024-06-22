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Veteran tenisçiler Samsun’da boy ölçüşüyor

Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, Samsun’da başladı.

Ajans Haberleri
  • 22.06.2024 18:47
  • Giriş: 22.06.2024 18:47
  • Güncelleme: 22.06.2024 18:48
Kaynak: İHA
Veteran tenisçiler Samsun’da boy ölçüşüyor

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, masa tenisi faaliyet programında yer alan Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası, İlkadım Okçuluk Salonu’nda start aldı. 22-23 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya 35 ilden, 180 sporcu katıldı. 

Yaşları 30-70 arasında bulunan 23 kategoride yarışan sporcuların madalya mücadelesi verdiği turnuvada İl Müdürü Feyzullah Dereci, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

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