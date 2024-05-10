Veterinerler sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmalı

Haber Merkezi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Samsun’un İlkadım ilçesinde 3 veteriner hekimin kovan ve arı sayımı sırasında saldırıya uğradığını bildirdi. TVHB’den yapılan açıklamada, "Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, ‘kınama, geçmiş olsun, takipçisi olacağız’ söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz" denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi: "Saldırı nedeni daha öncekilerden farklı değildir. Bu sefer; arılı kovanlarda hastalık taraması ve tespit yapmak isteyen meslektaşlarımız gözü dönmüş şahısların dayatmalarına karşı direndikleri için hedef olmuşlardır. Bir an önce doğrudan veteriner hekimlere yapılan ancak dolaylı olarak toplum sağlığına, hayvan sağlığına yapılan saldırıların önlenmesi için, devlete maddi hiçbir ek yük getirmeyecek ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına acilen veteriner hekimlerin alınmasını bekliyoruz."

3 VETERİNER DARBEDİLDİ

Veteriner hekimlere yönelik saldırılar arttı. Son olarak Samsun’da 3 veteriner hekim darbedildi. Geçen aylarda yurt genelinde iş bırakma eylemleri yapan veterinerler ‘‘Şiddete hayır’’ demişti.