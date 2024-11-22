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Veterinerler yasaya dahil olmalı

Güncel
  • 22.11.2024 05:00
  • Giriş: 22.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 22.11.2024 05:00
Veterinerler yasaya dahil olmalı
Fotoğraf: Pixabay

Haber Merkezi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (THVB), Hakkari’de veteriner hekimlere baltalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Sağlık alanında olduğu gibi veteriner hekimlikte de şiddet vakaları ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu bağlamda, yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyor ve veteriner hekimlerin 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına dahil edilerek korunmasını talep ediyoruz. Bu saldırılar sadece meslektaşlarımıza değil, kamu hizmetlerine ve toplum sağlığına yapılmış bir saldırıdır" denildi.

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