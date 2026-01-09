Veyis Ateş'ten Mehmet Akif Ersoy'a cevap: Kendisini savundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı tarafından Habertürk'e yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Soruşturmanın merkezinde yer alan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy verdiği ek ifadede kendisini uyuşturucuya Veyis Ateş’in başlattığını söylemişti.

Veyis Ateş bu konuda sessizliğini bozdu.

İDDİALARI YALANLADI

Edinilen bilgilere göre iddiaları yalanlayan Ateş, avukatlarına "Mehmet Akif beni niye suçladı anlamadım. Uyuşturucu ben kullanmadım. Benim kendisyle öyle bir hukukum da yok zaten" dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, ikilinin ilk cezaevi karşılaşmasında, Ersoy'un Ateş'e kalp işareti yaptığını kaydetti.

Ateş'in "Bana bu kadar laf söyledikten, beni suçladıktan sonra benim cezaevine getirildiğim gün bir de karşı kabinden bana kalp işareti yaptı. Bana niye kalp işareti yaptı onu da anlamadım. Zaten ben de herhangi bir işaret falan da yapmadım" dediği öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy geçen günlerde verdiği ek ifadede