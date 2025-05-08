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Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi.

Güncel
  • 08.05.2025 00:20
  • Giriş: 08.05.2025 00:20
  • Güncelleme: 08.05.2025 00:24
Kaynak: ANKA
Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Özel Temsilcisi oldu
FOTOĞRAF: AA

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi. Atama, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. ve 161. maddeleri uyarınca yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bir diğer atama ise Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekleşti. Kurumda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Turan Kuloğlu getirildi. Bu atama ise 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında yapıldı.

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