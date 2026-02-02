Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Veysel Şahin'le iritabtlı olduğu değerlendirilen Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Kripto hesabındaki 500 milyon dolarlık malvarlığına el konularak iade işlemi başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde devam eden soruşturma kapsamında Veysel Şahin'in tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Şahin'le irtibatlı olduğu değerlendirilen Yazıcı'nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheli Yazıcı'ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına savcılığın talebi üzerine, sulh ceza hakimliğince el koyma kararı verildi.

Şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlık hesabı donduruldu.

DUBAİ'DE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Darkex isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olan Şeref Yazıcı’nın yasadışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu değerlendiriliyor. Yazıcı'nın kripto hesabındaki 500 milyon dolara da el konularak iade işlemi başlatıldı.

Firari olan Yazıcı’nın Dubai’de olduğu düşünülüyor.