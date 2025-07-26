Veysi Aktaş tahliye edildi

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde "devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" suçundan tutuklu bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi.

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Ancak Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla bir yıl ertelendi.

Bir yılın ardından Aktaş’ın tahliyesi 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi bir yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz’da bulunduğu İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.

2015’TE İMRALI’YA SEVK EDİLMİŞTİ

Veysi Aktaş, 2013-2015 tarihleri arasında “çözüm süreci” diye adlandırılan süreçte, 2015 yılında “Sekreterya” görevi için Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile birlikte İmralı’ya sevk edilmişti.

O dönem bulunduğu Kırıkkale Cezaevi’nden İmralı’ya sevk edilen Aktaş, 2015 yılından bu yana İmralı’da tutuklu bulunuyordu.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı