Vezirköprü Barajı’nda doluluk yüzde 80’lere ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Vezirköprü Barajı’nda doluluk oranının yüzde 80’lere ulaştığını söyledi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, evlere sağlıklı ve içilebilir suyu ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerine karşı kontrolünü sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 120 bin 440 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayan Vezirköprü Barajı’nda doluluk oranının yüzde 80’lere ulaştığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sulama suyu arzının güvene alındığı yörede, sulu tarım ürünleri yetiştiriciliği ile ekonomiye katkı sağlanacaktır. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz" dedi.

Vezirköprü Ovası Sulaması ile birlikte 2025 yılı birim fiyatları ile yıllık 8 bin 54 TL dekar başına gelir artışı, 2 bin 45 kişiye istihdam alanı ve milli ekonomiye yıllık 970 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiği de belirtildi.