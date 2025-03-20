Vezirköprü güne kar yağışı ile uyandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezi ve kırsal kesimleri beyaza bürüdü.

Güne kar yağışıyla uyanan Vezirköprülüler, kar yağışının oluşturduğu kartpostallık görüntülerle karşılaştı. Kar yağışı ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri beyazla kaplandı.



Vezirköprü - Havza karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı

Vezirköprü-Havza karayolunda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri tarafından Köprübaşı mevkisinde durdurulan araçlar özellikle 860 rakımlı Güvenbeli mevkiinde karayolları ekiplerince yapılan kar küreme çalışmaları sonrası ulaşım kontrolü olarak sağlandı. Jandarma trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.