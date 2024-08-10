Vezirköprü’de festival coşkusu



Vezirköprü Çamlık Parkı’ndan başlayıp, Köprülü Mehmet Paşa Parkı’nda son bulan yürüyüşte protokol üyeleri davul-zurna eşliğinde Vezirköprü caddelerinde halkı selamladı. 18. Vezirköprü Kültür Sanat Doğa ve Turizm Festivali kapsamında 11 Ağustos pazar günü Vezirköprü Kunduz Boğaz mevkiindeki festival alanında 32’si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın katılacağı geleneksel yağlı pehlivan güreşleri düzenlenecek.

İki altın kemer sahibi Kunduz Hüreş Ağası Halil İbrahim Çiçek “Yarın düzenlenecek olan Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşlerine tüm halkımız ve güreşseverleri bekliyoruz” dedi.

Düzenlenen kortej yürüyüşüne Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül , İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Onur İstanbul, Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Uyar ve Kunduz Güreşleri için Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen güreş ağaları, güreşçiler ile çok sayıda davetli katıldı.