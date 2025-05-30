Vezneciler'de gözaltına alınan 22 öğrenci adli kontrolle serbest bırakıldı

Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nde yaptıkları anmanın ardından Vezneciler metro durağında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 22 öğrenci yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı. Öğrenciler haftada 3 gün imza verecek.

Dün İstanbul Üniversitesi'nde Gezi Direnişi'nin 12. yıl dönümü nedeniyle anma açıklaması yapan öğrencilerden bir bölümü Vezneciler metro durağında gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 23 öğrenciden biri sağlık kontrolünün ardından serbest bırakılırken, diğerleri de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan 22 öğrenci yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı. Öğrencilere haftada 3 gün imza verme şeklide adli kontol tedbiri de uygulandı.

Gözaltındaki öğrencilerin arkadaşları sabah saatlerinde adliye önünde bir açıklama yapmış, "Yılmayacağız. Çünkü bu memlekete ve geleceğimize dair umutlarımızdan, hayallerimizden ve sorumluluğumuzdan vazgeçmiyoruz. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızı bir an olsun yalnız bırakmayacağız." demişlerdi.