Vezneciler Metro İstasyonu'nda yangın
İstanbul'da, Vezneciler Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerin motorundan meydana geldiği değerlendirilen bir yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde buluann Vezneciler Metro İstasyonu'nda yangın çıktı. Yangın, ilk belirlemelere göre yürüyen merdivenlerin motorunda çıktı.
İstasyonu bir anda duman kaplarken panik yaşandı.
Haber verilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...