VfB Stuttgart hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor ve kaç kez şampiyon oldu? Stuttgart’ın tarihi, başarıları ve güncel piyasa değeri ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

  • 23.10.2025 13:04
  • Giriş: 23.10.2025 13:04
  • Güncelleme: 23.10.2025 13:04
VfB Stuttgart hangi ülkenin takımı? Tarihi, başarıları ve güncel piyasa değeri
Foto: Depophotos

Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden biri olan VfB Stuttgart, Almanya’nın güneyinde yer alan Stuttgart şehrinin takımıdır. 1893 yılında kurulan kulüp, kırmızı-beyaz renkleriyle tanınır ve maçlarını 60.441 kapasiteli MHPArena’da oynar. Bundesliga’nın en istikrarlı takımlarından biri olan Stuttgart, geçmişten bugüne hem Almanya hem Avrupa sahnesinde önemli başarılara imza atmıştır.

VFB STUTTGART HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ÖzellikBilgi
Kuruluş Yılı1893
ÜlkeAlmanya 🇩🇪
ŞehirStuttgart
RenklerKırmızı - Beyaz
StadyumMHPArena (Kapasite: 60.441)
BaşkanDietmar Allgaier
Teknik DirektörSebastian Hoeneß
Bulunduğu LigBundesliga (Almanya 1. Ligi)
2024-25 Sezonu Derecesi9. Sıra
Güncel Piyasa Değeri€339,43 milyon
Resmî Sitevfb.de

VFB STUTTGART HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

VfB Stuttgart, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Stuttgart kentinin profesyonel futbol takımıdır. Kulüp, Almanya’nın en üst düzey futbol ligi olan Bundesliga’da mücadele etmektedir. 1900’lü yıllardan itibaren Alman futbolunun en önemli kulüplerinden biri haline gelen Stuttgart, hem yerel hem de Avrupa düzeyinde pek çok başarıya sahiptir.

VFB STUTTGART TARİHİ

Stuttgart, 1893 yılında “Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V.” adıyla kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren hem amatör hem profesyonel alanda büyüyen kulüp, 1950’lerde ve 1980’lerde büyük çıkış yakalamıştır. 2006-07 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuna ulaşarak modern dönemde de adından söz ettirmiştir. Kulüp, özellikle altyapısından yetiştirdiği yeteneklerle Almanya futboluna önemli katkılarda bulunmuştur.

VFB STUTTGART’IN BAŞARILARI

  • Bundesliga Şampiyonlukları (3): 1983–84, 1991–92, 2006–07
  • Bundesliga İkincilikleri (3): 1978–79, 2002–03, 2023–24
  • DFB-Pokal (Almanya Kupası) Şampiyonlukları (4): 1953–54, 1957–58, 1996–97, 2024–25
  • DFB-Pokal İkincilikleri (3): 1985–86, 2006–07, 2012–13
  • DFL-Supercup Şampiyonluğu (1): 1992
  • UEFA Kupası Finali: 1988–89 (İkinci)
  • UEFA Kupa Galipleri Kupası Finali: 1997–98 (İkinci)
  • UEFA Intertoto Kupası Şampiyonlukları (2): 2000, 2002

VFB STUTTGART’IN OYUN STİLİ VE MODERN DÖNEM

Teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde Stuttgart, modern Alman futbolunun karakteristik özelliklerini taşıyan yüksek tempolu ve hücum ağırlıklı bir oyun anlayışını benimsemiştir. Genç oyunculara fırsat veren kulüp, Avrupa’nın önemli yeteneklerinden bazılarını yetiştirmiştir. Son yıllarda altyapı yatırımlarını artıran Stuttgart, istikrarlı bir Bundesliga performansıyla Avrupa kupalarına dönüş hedefindedir.

VFB STUTTGART’IN AVRUPA PERFORMANSI

Stuttgart, geçmişte UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası’nda final oynayarak Avrupa arenasında da adını duyurmuştur. Ayrıca Intertoto Kupası’nı iki kez kazanmıştır (2000, 2002). Avrupa’da disiplinli savunması ve mücadeleci oyun yapısıyla tanınan Stuttgart, Almanya’nın uluslararası alanda tanınmış kulüplerinden biridir.

VFB STUTTGART TARAFTAR KÜLTÜRÜ

Stuttgart taraftarları, “Die Weiß-Roten” (Beyaz-Kırmızılar) ve “Die Schwaben” (Svablar) lakaplarıyla bilinir. Taraftar grupları, MHPArena’yı her maçta kırmızı-beyaz renklere boyayarak büyük bir atmosfer yaratır. Kulübün köklü geçmişi, taraftarla olan güçlü bağını bugüne taşımaktadır.

Stuttgart kaç kez şampiyon oldu?

Stuttgart, Bundesliga’da 3 kez (1984, 1992, 2007) şampiyonluk yaşamıştır.

Stuttgart’ın güncel piyasa değeri ne kadar?

Transfermarkt verilerine göre kulübün güncel piyasa değeri €339,43 milyon civarındadır.

