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Vicdani retçiye ceza

Güncel
  • 30.08.2024 05:00
  • Giriş: 30.08.2024 05:00
  • Güncelleme: 30.08.2024 05:00
Vicdani retçiye ceza
Şendoğan Yazıcı

Haber Merkezi

Vicdani Retçi Şendoğan Yazıcı’nın sosyal medya paylaşımlarının suç teşkil ettiğine hükmeden mahkeme, Yazıcı’ya 5 ay 18 gün hapis cezası verdi.

Vicdani Retçi Şendoğan Yazıcı, “Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik” suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Artvin’in Borçka ilçesinde görülen davada mahkeme, Yazıcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 217/1. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine hükmetti.

Şendoğan Yazıcı, mahkemede yaptığı savunmada, “Amacım yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu askerliğe karşı durduğumu ve bu konuda sesimi duyurmak istediğimi belirtmekti. Bu nedenle verilen bu cezayı kabul etmiyorum” dedi. Karar temyiz aşamasına taşınacak.

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