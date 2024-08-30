Vicdani retçiye ceza

Haber Merkezi

Vicdani Retçi Şendoğan Yazıcı’nın sosyal medya paylaşımlarının suç teşkil ettiğine hükmeden mahkeme, Yazıcı’ya 5 ay 18 gün hapis cezası verdi.

Vicdani Retçi Şendoğan Yazıcı, “Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik” suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Artvin’in Borçka ilçesinde görülen davada mahkeme, Yazıcı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların Türk Ceza Kanunu’nun 217/1. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine hükmetti.

Şendoğan Yazıcı, mahkemede yaptığı savunmada, “Amacım yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde zorunlu askerliğe karşı durduğumu ve bu konuda sesimi duyurmak istediğimi belirtmekti. Bu nedenle verilen bu cezayı kabul etmiyorum” dedi. Karar temyiz aşamasına taşınacak.