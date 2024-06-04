Vicdanınız rahat mı?

Haber Merkezi

Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de anıldı. Anne Emel Korkmaz, “Burada Ali’nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu?” diye sordu. Gezi Direnişi sırasında dövülerek öldürülen Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11. yıldönümünde dövüldüğü yerde anıldı.

Anma törenine Ali İsmail’in annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı. Basın açıklamasını KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Sertaç Durdu yaptı. Anne Emel Korkmaz, Eskişehir’e gelmenin canını çok acıttığını, buraya beş yıl gelmediğini söyledi, “Geldikten sonra hep şunu dedim, keşke hiç gelmeseydim ve Ali’nin ulu orta bir yerde darp edildiğine şahit olmasaydım. Burada Ali’nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu?” diye sordu. Hatay’da katledilen Abdullah Cömert için de anma yapıldı.