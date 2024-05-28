Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarına tepki: "Yazıklar olsun"

Galatasaray Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine hakaret eden taraftarlara tepki gösterdi.

Galatasaray'da ikinci sezonunu yaşayan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine hakaret eden taraftarlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Nelsson, "Şampiyonluk kutlamaları sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size" ifadesini kullandı.

Nelsson, Galatasaray formasıyla bu sezon 46 maça çıktı. 25 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.