Victor Osimhen ameliyata alındı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat oluyor.

Liverpool karşılamasının ardından ülkesi Nijerya’ya giden Osimhen için ameliyat kararı alındı. Bugün sabah İstanbul’a gelen ve kontrolleri yapılan Nijeryalı golcü oyuncu kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alındı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar denildi: "Futbolcumuz Victor Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu ve operasyonun detaylarıyla ilgili gerekli açıklama, ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan paylaşılacaktır."

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Victor Osimhen'in kolunda parçalı kırık oluştu.