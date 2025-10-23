Victor Osimhen attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlıyor

İSTANBUL (AA) - CAN ÖCAL - Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Türkiye'ye geldiğinden beri gösterdiği başarılı performansla göz dolduruyor.

Son olarak dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt karşısında 3-1 kazanılan maçta iki kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli pay sahibi olan Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe transferinden itibaren takımının skor üretiminde büyük rol oynadı.

Galatasaray, 14 Eylül 2024 tarihinde Çaykur Rizespor maçıyla Osimhen'in ilk defa sarı-kırmızılı formayı giymesinden bugüne kadar çıktığı 61 resmi karşılaşmada 147 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray kariyerinde 42 kez rakip ağları sarsan Osimhen, söz konusu dönemde sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin yaklaşık yüzde 28'ini tek başına kaydetti.

- Şampiyonlukta büyük rol oynadı

Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla takımının lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu.

2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 26 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, gol krallığına ulaşarak takımının şampiyonluk kupasını kazanmasına önemli katkı sağladı.

- Geçen sezon kariyer sezonunu yaşadı

Victor Osimhen, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla kariyer sezonuna imza attı.

Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçirdiği 2024-2025 sezonunda çıktığı 41 resmi karşılaşmada 37 gol kaydetti.

Osimhen, ayrıca geçen sezon sergilediği bu performansla "sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu" ünvanını elde etti.

- Rekor bedelle Galatasaray'a transfer oldu

Nijeryalı golcü, 75 milyon avro bedelle Galatasaray'a transfer olarak Türkiye tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı 26 yaşındaki santrforun bonservisini bu yaz transfer döneminde 75 milyon avro bedelle aldı.

Victor Osimhen, bu bonservis ücretiyle Türk futbolunda transfer rekorunu kırdı.

- Bu sezon 5 gol kaydetti

Osimhen, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı santrfor, 6'sı Trendyol Süper Lig ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 8 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de 2 kez rakip ağları sarstı.

- Üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol attı

Victor Osimhen, Bodo/Glimt ile dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 2 kez rakip fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste en fazla gol atan oyuncu oldu.

Osimhen, Galatasaray'da süre aldığı son 7 Avrupa kupası maçının tamamında fileleri havalandırdı. Nijeryalı oyuncu, bu alanda eski milli santrfor Burak Yılmaz'ı geride bırakarak kulüp tarihinde üst üste 7 Avrupa kupası maçında gol atan ilk oyuncu oldu.