Victor Osimhen: "Galatasaray’ın ilgisini duyduğumda karar vermem kolay oldu"



Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen, resmi imzayı atmasının ardından duygu ve düşüncelerini kulüp televizyonu aracılığıyla dile getirdi. Çok heyecanlı olduğunu belirten Nijeryalı golcü, "Galatasaray’ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray’ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray’da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.



Mertens ile tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım"

Napoli’de beraber forma giydiği Dries Mertens ile tekrar bir araya gelecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen yıldız santrfor, “Dries Mertens, İtalya’ya gittiğimde hep yanımdaydı. Benim için bir ağabey olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim, onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.



Taraftarın etkileşimi heyecan verici"

Galatasaray’ın maçlarını da izlediğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor diye takip ediyordum. İnsan olarak, oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip ediyordum. Gol attıkları, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Şimdi de taraftarımızın her golden sonra beni de destekleyeceğini ümit ediyorum. Heyecanla bekliyorum” dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara da mesaj ileten Osimhen, “Selamlar Galatasaray taraftarı. Osimhen burada. Havalimanında beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı. Elimden gelen her şeyi yapıp kendimi size adayacağım” diyerek sözlerini noktaladı.



Dursun Özbek: "Galatasaray ve Türk sporu için çok önemli bir transfer"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise bu önemli transferle ilgili şunları söyledi:

Victor, Galatasaray ve Türk sporu için çok önemli bir transfer. Özellikle Avrupa’daki mücadelemizde ve Türkiye’deki beşinci yıldız hedefimizde ondan Galatasaray’ın beklentisi çok yüksek. Bu beklentiye de karşılık vereceğine eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle dünya yıldızı futbolcuların kulübümüzde olması hem beni hem yönetim kurulunu hem Galatasaray taraftarlarını ziyadesiyle memnun ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir. "