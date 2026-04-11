Victor Osimhen için derbi planı: Özel koruma içeren ekipmanla sahaya dönecek

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sahalara dönüşü için çalışmalar hız kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan maçta kolu kırılan yıldız futbolcunun, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, oyuncunun dönüş sürecini hızlandırmak adına özel bir koruyucu aparat geliştirdi.

PERFORMANSINI ETKİLEMEYECEK

Karbon fiberden üretildiği belirtilen bu koruyucunun, darbelere karşı yüksek dayanıklılık sağlarken hafif yapısıyla oyuncunun performansını etkilememesi amaçlanıyor.

Haberde ayrıca FIFA kuralları gereği rakibe zarar verebilecek ekipmanlara izin verilmediği hatırlatılırken, hazırlanan aparatın bu çerçevede uygun olacağı ifade edildi.

19 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta görev yapan Osimhen, ligde 12, Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 gol kaydederek takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncunun yokluğunda Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptırırken ligde de puan kayıpları yaşadı.

Teknik heyet, Osimhen’in derbiye kadar hazır hale gelmesi için süreci yakından takip ederken, oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.