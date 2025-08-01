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Victor Osimhen, ilk antrenmanına çıktı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 21:42
  • Giriş: 01.08.2025 21:42
  • Güncelleme: 01.08.2025 21:42
Kaynak: DHA
Victor Osimhen, ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray 2025/26 sezonu hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipteki 2'nci sezonunun ilk antrenmanına çıktı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.00’da Rams Park’da Lazio’yu konuk edecek.

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