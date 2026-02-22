Victor Osimhen'in sakatlığı ne durumda?

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında polemikler büyüyor. Sarı-kırmızılıların dün Konyaspor'a mağlup olduğu maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Nijeryalı yıldız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

3-4-3 YouTube kanalının programcısı İbrahim Seten golcü oyuncunun durumuyla alakalı şu iddialarda bulundu:

"Osimhen diz ağrısı olduğunu, Okan Buruk ise Konya'ya gelmesini istediğini söylemiş. Osimhen, 'Ağrılarım var ve dinlenmem gerekiyor' deyip gelmemiş. Gelmemek Osimhen'in seçimiymiş. Bu bilgi Okan Buruk'un ekibinden geldi."

JUVENTUS MAÇINDA SAHADA

Öte yandan kulüp kaynakları bu haberleri doğrulamazken Osimhen'in Galatasaray'ın 25 Şubat Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la oynayacağı maçta forma giymesi bekleniyor.

Bu sezon şu ana kadar 23 maçta forma giyen yıldız oyuncu bu maçlarda 15 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.