Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Galatasaray’da Victor Osimhen’in UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sahada olup olmayacağı merak konusu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Gençlerbirliği maçından sonra Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Osimhen Union SG karşısında forma giymek istiyor ancak son karar teknik ekip tarafından maç akşamı verilecek.

Son gelen bilgilere göre, Osimhen, oynamak istiyor. Ancak oynayıp oynamayacağına akşam karar verilecek. Aynı durum Mario Lemina için de geçerli. Galatasaray teknik ekibi, oyuncuların durumunu maç saatine kadar yakından takip edecek ve sahaya çıkacak kadroyu son dakikada netleştirecek.

ORTA DÜZEYDE ZORLANMA NEDİR?

Osimhen'in yaşadığı orta düzeyde zorlanma ve kanama olup yırtık olmayan arka adale sakatlıklarında iyileşme süresi genellikle 10 gün ile 3 hafta arasındadır. Bu tür sakatlıklarda kas liflerinin bütünlüğü bozulmadığı için iyileşme, yırtığa göre daha hızlı gerçekleşir.

İlk 5 günde ağrı ve ödemin azaltılması hedeflenir. 5-10 gün arasında hafif koşu ve temel kuvvetlendirme egzersizleri yapılabilir. 10–14 gün aralığında sporcu tempolu koşu ve hızlanma çalışmalarına başlayabilir. İki haftadan sonra sprint, yön değiştirme ve tam antrenman yüklemeleri yapılır. Sporcu ağrı yaşamazsa 2-3 hafta içinde maç temposuna dönebilir.

Futbol ve basketbol gibi yüksek tempolu branşlarda bu tip bir sakatlıktan dönüş ortalama 12–20 gün arasındadır. Bu nedenle yırtık olmadığı sürece yaklaşık 2 hafta içinde sahalara dönüş mümkündür; ancak tam maç ritmi genellikle 2–3 haftayı bulur.