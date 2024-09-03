Victor Osimhen kimdir? Victor Osimhen nereli? Osimhen hangi mevkide oynuyor? Osimhen'in piyasa değeri nedir?

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Victor Osimhen, son dönemin en popüler isimlerinden birisi. Victor Osimhen'in kariyeri ve başarılarına bakalım:

VİCTOR OSİMHEN KİMDİR?

29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lahos kentinde dünyaya gelen Victor Osimhen, Napoli'den Galatasaray'a transfer oldu. 1,86 boyunda ve sağ ayağını kullanan Osimhen, dünyanın en değerli dördüncü futbolcusu konumunda.

VİCTOR OSİMHEN'İN FORM DURUMU

Galatasaray'ın Napoli'den transferi Victor Osimhen, İtalya Ligi Serie A'da çıktığı 108 maçta 65 gol 16 asistlik bir performans gösterdi. Serie A'da 8.136 dakika forma giyen Osimhen 125 dakikada 1 gollük bir ortalama yakaladı.

OSİMHEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Victor Osimhen, profesyonel kariyerine Nijerya'da başladı. 1 Ocak 2017'de 3,5 Milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımı Wolfsburg'a transfer oldu. Ardından 1 sene Wolfsburg'da oynadıktan sonra Belçika takımı Charleroi'ye kiralık olarak verildi. Buradaki başarılı oyununun ardından Victor Osimhen, 22,4 Milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e, ardından ise 77,5 Milyon Euro bonservis bedeliyle Serie A takımı Napoli'ye transfer oldu.

VİCTOR OSİMHEN'İN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 100 Milyon Euro'dur. Victor Osimhen, dünyanın en değerli 4. oyuncusu durumunda.

Osimhen transferinden sonra Galatasaray, 281.8 Milyon Euro ile dünyada piyasa değeri en yüksek 43'üncü futbol takımı oldu.