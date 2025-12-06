Victor Osimhen, Mario Gomez'i anlattı

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, dış basına verdiği röportajda kariyerinin ilk bölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nijeryalı santrfor, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen eski Alman golcü Mario Gomez'den çok şey öğrendiğini söyledi. Osimhen, Gomez'den şu ifadelerle bahsetti:

"Wolfsburg dönemim beklediğim gibi olmadı başta. Sonra Mario Gomez geldi. Büyük bir efsaneydi; deneyimli bir santrfor, dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biri.

O geldiğinde kulüp yöneticisine gidip konuştum. Dedim ki: 'Kalmak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum.' Hâlâ zamanım olduğunu biliyordum, bu yüzden öğrenmek istedim.

Antrenmanlara başladığımızda, bu adamı izliyordum; bazı inanılmaz gollerini, topa dokunuşlarını, sahayı nasıl okuduğunu, ofsayt tuzaklarını ve her şeyi… Şaşkına döndüm. Mario Gomez ile antrenman yapmak gerçekten inanılmazdı."

Beşiktaş'ta oynadığı 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de 33 maça çıkmış ve 26 gol, 6 asistle oynamıştı. O sezonu siyah-beyazlılar, şampiyonlukla noktalamış Gomez ise gol kralı olmuştu.