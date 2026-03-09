Victor Osimhen rekor peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Nijeryalı forvet Victor Osimhen, karşılaşmada önemli bir rekora yaklaşma fırsatı yakalayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk takımı adına organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan oyuncular arasına girmeye çalışacak.

Nijeryalı futbolcu, Liverpool karşısında gol bulması halinde Burak Yılmaz’ın rekoruna bir adım daha yaklaşacak.

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 gol kaydederek bu alandaki en yüksek sayıya ulaşmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 26 maçta görev yaptı. Nijeryalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 18 gol atarken 6 asistle de takımına katkı sağladı.