Victor Osimhen sakatlığıyla ilgili konuştu: Ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Mücadelede kolunda kırık oluşan Nijeryalı yıldız, ameliyat olacağını ve sahalardan bir süre uzak kalacağını duyurdu.

Nijerya'da sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kanala konuşan Osimhen, sakatlığın ciddi görünmesine rağmen kendisi için alışılmadık bir durum olmadığını ifade etti.

Daha önce yaşadığı ağır sakatlıklara değinen golcü oyuncu, “Daha kötülerini yaşadım. Yüzümde 18 vida var ve hâlâ sağ tarafımla yemek yiyemiyorum. Bu kırık benim için küçük bir şey” sözleriyle süreci değerlendirdi.

KONATE ÖZÜR DİLEDİ

Sakatlandığı pozisyonu da anlatan Osimhen, topa hareketlendiği sırada rakip savunma oyuncusunun dizinin koluna çarpmasıyla sakatlığın meydana geldiğini belirtti. İlk anda durumu fark etmediğini söyleyen yıldız futbolcu, koşmaya çalıştığı sırada kırığın etkisini hissettiğini dile getirdi.

Karşılaşma sonrasında Liverpoollu futbolcuların kendisine ulaştığını da aktaran Osimhen, özellikle Ibrahima Konate’nin sosyal medya üzerinden mesaj atarak özür dilediğini ifade etti.

Tedavi sürecine ilişkin de bilgi veren Osimhen, ilk 4 haftayı dinlenme ve iyileşmeye ayıracağını, ardından 2 haftalık bireysel antrenman programıyla sahalara dönmeyi hedeflediğini söyledi. Nijeryalı oyuncunun 5-6 hafta içinde yeniden forma giymesi bekleniyor.