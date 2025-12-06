Victor Osimhen tarihe geçmeye yakın

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde etkili performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor karşısında iki gol atan Osimhen, alınan 3-2’lik galibiyette önemli rol oynadı.

Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez görev aldığı 14 Eylül 2024 tarihli Çaykur Rizespor karşılaşmasından bu yana takımın gol yükünü çeken isimlerin başında yer alıyor. Bu dönem içinde Galatasaray, oynadığı 69 resmi maçta 160 gol kaydederken, Nijeryalı oyuncu 55 maçta attığı 48 golle bu toplamın yaklaşık yüzde 30’unu tek başına üretti.

BU SEZON 11 GOLLÜK KATKI

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa kupaları olmak üzere toplam 14 maçta forma giyen Osimhen, 11 gol attı. Avrupa arenasında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı forvet, ligde ise 5 gole imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon üç maçta forma giyen Osimhen, attığı 6 golle gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alıyor. Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe’nin 9 golle lider olduğu listede Osimhen ikinci sırada bulunuyor. Bayern Münih’ten Harry Kane ve Manchester City’den Erling Haaland ise 5’er golle Nijeryalı oyuncuyu takip ediyor.

Osimhen, Galatasaray’da en golcü yabancı oyuncular sıralamasında 5. basamakta yer alıyor. Samsunspor maçındaki iki golle sarı-kırmızılı formayla 48 gole ulaşan oyuncu, yalnızca dört gol daha atması halinde 51 golü bulunan Bafetimbi Gomis’i geride bırakarak 4. sıraya yükselecek.

Galatasaray’ın en golcü yabancı oyuncuları listesinde Gheorghe Hagi 72, Mauro Icardi 68, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 12 GOL

Nijeryalı forvet, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında da etkili bir performans sergiledi. İki sezonda çıktığı 10 Avrupa maçında 12 gol atan Osimhen, bu alanda kulüp tarihinin en üretken yabancıları arasında bulunuyor.

Osimhen, 11’er golü bulunan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi’yi geride bırakırken 12 golle Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte listenin zirvesini paylaşıyor.