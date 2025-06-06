Victor Osimhen transferinde son durum ne?

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Napoli’den kiraladığı ve İtalyan kulübü ile yollarını ayırması beklenen Nijeryalı forvet Victor Osimhen için Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile Galatasaray yarışıyor.

Fabrizio Romano’ya göre Al Hilal, Osimhen için 65 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus olmak üzere toplam 70 milyon euroluk bir paket önerdi.

Di Marzio’nun aktardığına göre hem Napoli yönetimi hem de Osimhen, bu teklifi kabul etmedi. Haberde Al Hilal’in oyuncuya 26 milyon euroya varan bir maaş teklifinde bulunduğu da yer aldı.

Kulübün, bonservis teklifini 75 milyon euroya yükseltme planı da gündemde.

GALATASARAY AVANTAJLI KONUMA GELDİ

Fabrizio Romano’nun haberine göre, bu gelişmelerin ardından transferde Galatasaray öne çıktı ve avantajlı konuma geldi.

Sky Sports'un iddiasına göre Galatasaray, Osimhen için kulüp tarihinin en yüksek teklifini sundu. Aynı haberde, geçtiğimiz günlerde Al Hilal ile anlaşan teknik direktör Simone Inzaghi’nin de oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi.

OSİMHEN’E NE KADAR MAAŞ ÖNERİLİYOR?

Foot Mercato’da yer alan habere göre ise Nijeryalı forvet oyuncusu için sarı kırmızılıların 21+5 milyon euroluk maaş teklifinin bulunduğu, Al Hilal kulübün ise üç yıl için 120 milyon Euro önerdiği belirtiliyor.

REAL MADRİD MAÇINA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Al Hilal kulübü Victor Osimhen ile sözleşmeyi Real Madrid ile oynanacak olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası grup maçı öncesinde tamamlamaya çabalıyor.

JUVENTUS İHTİMALİ

Nijeryalı forvet oyuncusuna Serie A temsilcisi Juventus’un da talip olduğu gelen haberler arasında yer aldı. İtalyan temsilcisinin önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesi elini güçlendirse de Napoli’nin Osimhen’i aynı ligde mücadele ettiği bir takıma satmaya sıcak bakmadığı da belirtildi.