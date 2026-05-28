Victor Osimhen’den amatör futbolcuya destek

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sosyal medyada yardım çağrısında bulunan amatör futbolcu Paul Chukwuebuka’ya destek olacağını açıkladı.

Diz kapağı ameliyatı için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu paylaşan Chukwuebuka’nın çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"İLETİŞİME GEÇ"

Paylaşıma kayıtsız kalmayan Osimhen ise yaptığı yorumda, “TheLifeFab ile iletişime geç, halledelim” ifadelerini kullanarak ameliyat masraflarını karşılayacağını duyurdu.

Nijeryalı yıldızın bu hareketi sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, futbolseverlerden de olumlu yorumlar aldı.