Victor Osimhen’den Napoli sorusuna yanıt

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Juventus’u konuk edecek olan Galatasaray’da, takımın en önemli hücum silahı Victor Osimhen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı golcü, İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a verdiği özel röportajda, Napoli’den ayrılış sürecini, Galatasaray’a transferinin perde arkasını ve İstanbul’daki yeni yaşamını anlattı.

NAPOLI DEFTERİ NASIL KAPANDI?

Osimhen’in İtalya’dan İstanbul’a uzanan yolculuğunun üzerinden 531 gün geçti. Napoli’den ayrılık sürecinin beklenenden çok daha sancılı olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, yaşananların sosyal medya çağının tipik bir kriziyle başladığını anlattı.

Her şey, Bologna maçında kaçan bir penaltının ardından kulübün resmi TikTok hesabında paylaşılan ve Osimhen’i “hindistan cevizine” benzeten video ile başladı.

Bu paylaşımın ardından yaşananların aylar süren bir gerilime dönüştüğünü ifade eden Osimhen şunları söyledi:

“Bazıları bunun ırkçı bir yaklaşım olduğunu düşündü. Tartışmalar büyüdü, konu futbolun çok ötesine geçti.”

Tepki olarak Instagram hesabından Napoli dönemine ait tüm fotoğrafları silen Nijeryalı yıldız, bunun aslında uzun sürecek bir kopuşun ilk işareti olduğunu belirtti.

İSTANBUL’DA YENİ BİR HAYAT

Galatasaray’a transferinin ardından İstanbul’da bambaşka bir atmosferle karşılaştığını vurgulayan Osimhen, “Burada futbol sadece futbol değil, aynı zamanda büyük bir tutku. Taraftarın enerjisi, sokakta gördüğüm ilgi beni her gün daha fazla motive ediyor” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi’nde sahne almanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen yıldız forvet, bu maçların kariyerindeki en özel anlar arasında yer aldığını dile getirdi.

GELECEK PLANLARI

Röportajın ilerleyen bölümünde geleceğine dair net mesajlar vermekten kaçınan Osimhen, şu an tüm odağının Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi olduğunu belirtti. “Futbolda yarını kimse bilemez ama bugün Galatasaray için buradayım ve bu formayla tarih yazmak istiyorum” sözleriyle noktaladı.