Victor Wembanyama’dan tarihi başarı

NBA’de 2025-2026 sezonunun “Yılın Savunmacısı” ödülü San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama’ya verildi. 22 yaşındaki oyuncu, bu ödülü kazanan en genç isim olarak kayıtlara geçti.

NBA organizasyonundan yapılan açıklamada, ödül tarihinde ilk kez bir oyuncunun oy birliğiyle seçildiği belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KAZANDI

Açıklamada, “NBA’de yılın en iyi savunma oyuncusu ödülü, bugüne kadar oy birliğiyle seçilen bir oyuncuya sahip olmamıştı. Ta ki şimdiye kadar” ifadelerine yer verildi.

Wembanyama, bu sonuçla yalnızca yaş bakımından değil, aldığı oylarla da dikkat çekti. Genç oyuncu, NBA tarihinde “Yılın Savunmacısı” ödülünü oy birliğiyle kazanan ilk isim oldu.

Sezon boyunca savunmadaki etkili performansıyla öne çıkan Fransız basketbolcu, blok tehdidi, ribaund katkısı ve çok yönlü savunma becerileriyle takımının en önemli parçalarından biri haline geldi.

San Antonio Spurs’ün yeniden yapılanma sürecinde kilit rol üstlenen Wembanyama, elde ettiği bu ödülle kariyerinin ilk büyük bireysel başarısına ulaşmış oldu.