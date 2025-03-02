Videonun ardından gözaltına alınmışlardı: Dilan Polat boşanma kararı aldığını duyurdu

Sansasyonel haberlerle adlarından sıkça bahsettiren ve başta kara para aklama olmak üzere çeşitli suçlar nedeniyle haklarında başlatılan işlemlerle gündemden düşmeyen Dilan Polat ile Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan kararını duyuran Dilan Polat, boşanacağını bildirdi.

Dilan Polat sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda boşanma kararı aldığını açıkladı.

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.