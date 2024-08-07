Videosu viral olmuştu: Türkiye'ye geleceği iddia ediliyor

Ulusal marş çalınırken gülmemeye çalıştığı görüntülerle sosyal medyada viral olan Malili futbolcu Brahima Diarra'nın Sivasspor ile anlaştığı iddia edildi.

Sosyal medyada ulusal marş çalınırken gülmemeye çalıştığı videoyla tanınan Malili futbolcu Brahima Diarra'nın Sivasspor ile anlaştığı iddia edildi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022'den İngiltere Championship takımlarından Huddersfield forması giyiyordu.

2 sezonda takımıyla toplam 41 maça çıkan Diarra, gol kaydedemezken 4 asist yaptı.

Sivasspor henüz transferle ilgili resmî açıklama yapmadı.

Diarra'nın bir milli maç sırasında ulusal marş çalınırken gülmemek için kendi zor tuttuğu anlar sosyal medyada viral olmuş, videoyla ilgili çok sayıda edit yapılmıştı.