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Vietnam'da 5 katlı binada çıkan yangında 14 kişi öldü

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada çıkan yangın sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Dünya
  • 24.05.2024 11:01
  • Giriş: 24.05.2024 11:01
  • Güncelleme: 24.05.2024 11:08
Kaynak: AA
Vietnam'da 5 katlı binada çıkan yangında 14 kişi öldü

Vietnam News'un haberine göre, binanın bulunduğu sokağın darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edemediği yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, binadakilerden 3'ünün yaralı çıkarıldığını, 1. kattaki 4 kişinin pencereden atlayarak kurtulduklarını belirtti.

Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Hanoi Belediye Başkanı Tran Sy Thanh, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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