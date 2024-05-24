Vietnam'da 5 katlı binada çıkan yangında 14 kişi öldü
Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki 5 katlı binada çıkan yangın sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Vietnam News'un haberine göre, binanın bulunduğu sokağın darlığı nedeniyle itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale edemediği yangında 14 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, binadakilerden 3'ünün yaralı çıkarıldığını, 1. kattaki 4 kişinin pencereden atlayarak kurtulduklarını belirtti.
Yetkililer, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.
Hanoi Belediye Başkanı Tran Sy Thanh, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.