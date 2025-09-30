Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle ölü sayısı 19'a yükseldi.

Filipinler'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Bualoi Tayfunu, Vietnam'da etkisini gösteriyor.

Vietnam basınındaki haberlere göre, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülke genelinde 100 bini aşkın evde hasar oluştu.

Başkent Hanoi'de, sağanak sonucu caddeler sular altında kaldı, birçok bölgede trafik felç oldu.

Sivil Havacılık İdaresi, Da Nang Uluslararası Havalimanı da dahil dört kıyı havalimanında operasyonları askıya aldığını ve bazı uçuşları yeniden planladığını açıkladı.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.