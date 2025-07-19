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Vietnam'da fırtınanın alabora ettiği teknedeki çoğu turist 18 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 18:02
  • Giriş: 19.07.2025 18:02
  • Güncelleme: 19.07.2025 18:02
Kaynak: AA
Vietnam'da fırtınanın alabora ettiği teknedeki çoğu turist 18 kişi öldü

HA LONG (AA) - Vietnam'da fırtınanın tekneyi alabora etmesi sonucu çoğu turist 18 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.

Arama kurtarma ekiplerinin 12 kişiyi kurtardığı, 18 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

The Wonder Sea adlı teknedeki yolcuların çoğunun turist ve yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.

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