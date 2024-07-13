Vietnam'da heyelan altında kalan araçta 8 kişi öldü

Vietnam'ın Ha Giang bölgesinde heyelan yaşandı. Heyelan altında kalan bir araçta ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Vietnam'ın Ha Giang bölgesinde heyelan altında kalan araçta ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Ha Giang bölgesinde bir araç heyelan altında kaldı.

Minibüste, ilk belirlemelere göre bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.