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Vietnam'da heyelan altında kalan araçta 8 kişi öldü

Vietnam'ın Ha Giang bölgesinde heyelan yaşandı. Heyelan altında kalan bir araçta ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Dünya
  • 13.07.2024 13:15
  • Giriş: 13.07.2024 13:15
  • Güncelleme: 13.07.2024 13:15
Kaynak: AA
Vietnam'da heyelan altında kalan araçta 8 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Vietnam'ın Ha Giang bölgesinde heyelan altında kalan araçta ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Ha Giang bölgesinde bir araç heyelan altında kaldı.

Minibüste, ilk belirlemelere göre bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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