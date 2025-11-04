Giriş / Abone Ol
Vietnam'da sel bilançosu: Can kaybı 40’a yükseldi

Vietnam’ın orta kesiminde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 40’a yükseldi. Afet ve Set Yönetimi Kurumu, 6 kişinin kayıp, 76 kişinin yaralı olduğunu bildirdi. 80 binden fazla evin sular altında kaldığı, yüz binden fazla hanede elektrik kesintilerinin sürdüğü açıklandı.

Dünya
  • 04.11.2025 11:49
  • Giriş: 04.11.2025 11:49
  • Güncelleme: 04.11.2025 11:57
Kaynak: AA-DHA
Fotoğraf: AA

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 40’a ulaştığı bildirildi.

Vietnam Afet ve Set Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Kayıp sayısının 6 olduğu belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 76 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 80 binden fazla evin sular altında kaldığı, 453 evin hasar gördüğü ve 163 binden fazla hanede de halen elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

