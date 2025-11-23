Vietnam'da şiddetli yağışlar: Ölü sayısı 90'a yükseldi
Vietnam’ı etkisi altına alan aşırı sağanak yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 90’a yükseldi. Tarım ve Çevre Bakanlığı, 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 1154 evin hasar gördüğünü ve 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığını açıkladı. Ülke genelindeki toplam hasarın 341 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirildi.
VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı.
Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.