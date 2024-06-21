Vietnam mesajı

Kuzey Kore’nin ardından Vietnam’a giden Putin bu ülke ile de stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. ABD’yi rahatsız eden ziyaretler sürerken AB Rusya'ya karşı 14'üncü yaptırım paketini de devreye soktu.

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ABD ve Batı’nın kuşatması altındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’nin ardından Vietnam’a gitti. Pyongyang'dan sonra güçlü tarihi bağları olan Hanoi ile de stratejik ortaklığı derinleştirme kararı alınan ziyarette pek çok anlaşma imzalandı. Kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vietnamlı mevkidaşı To Lam, iki ülkenin egemenliğine zarar verecek herhangi bir ittifaka katılmama taahhüdünün yer aldığı anlaşmayı imzaladı. İmzalanan belgeye göre Rusya ve Vietnam’ın birbirlerine karşı ittifak kurmayacak Putin, Hanoi'de mevkidaşı To Lam ile görüşmesinde iki ülke arasında stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptı.

Rus lider daha sonra Vietnam'ın en güçlü siyasetçisi olan Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ve diğer yetkililerle de görüşmeler yaptı.

Putin, görüşme öncesi basına verdiği demeçte "Vietnam'la kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında bulunuyor" diyerek iki ülke arasında dostluk anlaşmasının 30 yıl önce imzalandığını belirtti.

DIŞ ÖNCELİK RUSYA

Vietnam, bölgedeki jeopolitik denge açısından önemli bir ülke. To Lam, "Rusya'yı Vietnam'ın dış siyasetinin önceliklerinden biri olarak görüyoruz" diyerek stratejik ortaklığın derinleşmesi konusunda konuşulacağını söyledi.

Putin’in Doğu Asya turu Rusya'nın bu bölgede hâlâ sahip olduğu diplomatik desteğin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Rus lider Putin Çarşamba günü de Pyongyang’da Kuzey Kore lideri ile Kim Jung-Un ile "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalamıştı. Rus lider, kendisini giderek daha etkili bir "jeopolitik güç" olarak konumlandırmaya çalışıyor.

ABD HAZMEDEMEDİ

Putin’in Kuzey Kore ve Vietnam ziyaretleri ABD’yi rahatsız etti. Washington ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "teşvik etmesine bir zemin hazırladığı" için eleştirdi.

Putin'in Vietnam ziyareti ABD'nin Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulaması ve Batılı ülkelerin, G7 zirvesinde Kiev için 50 milyar dolarlık bir krediyi kabul etmesinin ardından geldi. Ziyaret aynı zamanda geçen hafta sonu İsviçre'de yapılan Ukrayna barış zirvesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

ZİYARET SÜRERKEN YAPTIRIM

Putin Güneydoğu Asya turundayken AB de yeni yaptırım kartını devreye soktu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı yeni bir dizi yaptırım üzerinde anlaşmaya vararak 14. yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Son yaptırımlar, ilk kez Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) AB'ye ihracatının yasaklanmasını kapsıyor.

LNG tedarikine getirilen kısıtlama, birliğin daha önce Moskova'nın en büyük gelir kaynaklarından ikisi olan kömür ve deniz yoluyla taşınan petrole uyguladığı gibi topyekûn bir ithalat yasağı anlamına gelmiyor.

Yaptırımlar, Şubat 2022'den bu yana uygulanan 14'üncü paketi temsil ediyor.