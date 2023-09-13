Vietnam’daki apartman yangınında ölü sayısı 56'ya yükseldi

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir apartman bloğunda meydana gelen yangında ölü sayısı 56’ya yükseldi.

Vietnam polisi bugün yaptığı açıklamada Khuong Ha caddesinde bulunan bir apartmanda bugün başlayan yangında 56 kişinin öldüğünü, 37 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İtfaiye ekiplerinin binadan 70 kişiyi kurtardığı ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.