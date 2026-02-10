Vietnam’dan 38 milyar dolarlık spor hamlesi: Dünyanın en büyük statı yapılacak

Vietnam, spor altyapısında bugüne kadar görülmemiş ölçekte bir projeye resmen start verdi.

Hanoi’de temeli atılan ve 135 bin seyirci kapasitesiyle dünyanın en büyük futbol stadyumu olmaya hazırlanan Trong Dong Stadyumu, ülkenin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedefinin merkezinde yer alıyor.

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, Hanoi yönetimi stadyumu da kapsayan “Olimpik Spor Kenti” projesini geçtiğimiz aralık ayında onayladı. Konut alanları, çok amaçlı spor tesisleri ve ulaşım altyapısını da içeren dev yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 38 milyar dolar olması bekleniyor.

REKORLAR DEĞİŞİYOR

Trong Dong Stadyumu tamamlandığında, halen 114 bin kişilik kapasitesiyle rekoru elinde bulunduran Kuzey Kore’deki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'nu geride bırakacak. Proje ayrıca, 2030 Dünya Kupası için Fas’ta inşa edilmesi planlanan ve 115 bin kapasiteli II. Hasan Stadyumu'nu da aşarak zirveye yerleşecek.

Stadyumun mimari tasarımı, Vietnam tarihinin önemli sembollerinden biri olan Dong Son bronz davulundan ilham aldı. Proje yetkilileri, yapının yalnızca kapasitesiyle değil, dünyanın en büyük açılır-kapanır çatısı, enerji tasarruflu sistemleri ve çevre dostu malzemeleriyle de öne çıkacağını belirtiyor.

Yetkililer, İngiltere’deki Wembley Stadyumu ve Katar’daki Lusail Stadyumu gibi ikonik yapıları örnek göstererek, bu yatırımın Vietnam’a yalnızca sportif değil, politik ve ekonomik prestij de kazandıracağını savunuyor.

HEDEF: DÜNYA KUPASI VE OLİMPİYAT

Aralık ayında temeli atılan Trong Dong Stadyumu’nun, Vietnam’ın gelecekte Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları gibi kıtalararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilmesi için gerekli altyapıyı sunması amaçlanıyor. Proje tamamlandığında Vietnam, Asya’da spor organizasyonları açısından yeni bir merkez olmayı hedefliyor.