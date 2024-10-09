Viktor Orban'dan, Ursula von der Leyen'e yanıt: İki yüzlülük!

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sert sözlerle yanıt verdi.

Macaristan Başbakanı Orban, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, ülkesinin 1 Temmuz'dan bu yana yürüttüğü Dönem Başkanlığının faaliyetlerinin ele alındığı oturumda yaptığı açılış konuşmasının ardından, von der Leyen ve milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vermek için söz aldı.

Oturuma, üstlendiği dönem başkanlığının önceliklerini anlatmak için geldiğini belirten Orban, "Ancak siz bunu parti içi siyasi bir çatışmaya dönüştürmeye karar verdiniz ve bence bu, çok talihsiz bir durum. Eğer bize saldırırsanız biz de saldırırız. Ben ülkemi savunacağım" diye konuştu.

"AB KOMİSYONU SİYASİ BİR SİLAH HALİNE GELDİ"

Von der Leyen'den duyduklarına şaşırdığını dile getiren Orban, Alman siyasetçinin konuşmasının odağında Budapeşte-Brüksel gerilimini koymasını şu sözlerle eleştirdi:

"Macaristan ile AB Komisyonu arasında şüphesiz görüş ayrılıkları var, bu açık. Avrupa adına, Avrupa içi çalışan bir başbakan olarak bu görüş ayrılıkları hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmediğim ve burada Macaristan'ın dönem başkanlığını tartıştığımız gerçeğini göz önünde bulundurarak bunları kasıtlı olarak gündeme getirmedim. Bu doğru değil ve maalesef daha önce de böylesi bir şey yapılmamıştı."

Orban, "geçmişte AB Komisyonunun tarafsız bir organ olduğu" yorumunu yaparak "Görevi antlaşmaların koruyucusu olmak, siyasi tartışmaları bir tarafa bırakmak ve farklılıkları hukuki şekilde ele almaktı. Ancak bu durum artık değişti. Antlaşmaların koruyucusu olmaktan ziyade siyasi bir parti, siyasi bir silah haline geldi" dedi.

VAN DER LEYEN'E TEPKİ: İKİ YÜZLÜLÜK

Von der Leyen'in Ukrayna'da süren savaş ile 1956'da Macaristan’ın eski Sovyetler Birliği'ne karşı ayaklanması arasında yaptığı karşılaştırmayı reddettiğini söyleyen Orban, "Söylediklerinizi tamamen reddediyorum, Komisyon Başkanı, 1956'da özgürlük savaşçılarının yaptıklarıyla yapılan herhangi bir karşılaştırma hatadır ve Ukrayna'da olup bitenlerin 1956'da olanlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bu iki şey arasında bir karşılaştırma yapmak tamamen bir hatadır" ifadelerini kullandı.

AB Komisyon Başkanı'nın Macaristan'ı "Rus vatandaşlarına ek güvenlik kontrolleri yapmaksızın vize kolaylığı sağlamak ve istihdam etmekle" suçlamasını "iki yüzlülük" olarak nitelendiren Orban, Macaristan'da toplam 7 bin Rus vatandaşı çalışırken diğer Avrupa ülkelerinde bu rakamın çok daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Macar lider, von der Leyen'e hitaben, "Almanya'dan ne haber? Orada durum nasıl? Almanya'da 300 bin Rusya’dan gelen çalışan var ve sonra beni suçluyorsunuz, İspanya’da çalışan 100 bin Rus var. Fransa’da 60 bin Rus çalışıyor. Sonra da bana karşı bir suçlamada bulunuyorsunuz. Macaristan'ı eleştiriyorsunuz. Bu adil mi?" diye sordu.

Von der Leyen'in "Macaristan'ın hapis cezasına çarptırılmış kaçakçılar ve insan tacirlerini serbest bıraktığına" ilişkin sözlerinin "adil olmadığını" kaydeden Orban, "2000'den fazla insan kaçakçısından Avrupa'yı kurtardık. Bunun için eleştirilmek yerine takdir edilmeliyiz" cevabını verdi.

LEYEN OTURUMDAN ERKEN AYRILDI

Von der Leyen'in Orban'ın eleştirilere cevaben yaptığı konuşması sona erdikten bir süre sonra oturumdan ayrılması dikkat çekti, bazı milletvekilleri Alman siyasetçinin erken ayrılmasını eleştirdi.