Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

  • 07.12.2025 14:01
  • Güncelleme: 07.12.2025 14:05
Kaynak: AA
Viktor Orban Türkiye'ye geliyor
Fotoğraf: AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet yarın (8 Aralık Pazartesi) Türkiye'yi ziyaret edecek.

Duran, yaptığı açıklamada, Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı'na katılmak için yarın Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Duran, ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

