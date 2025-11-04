Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Viktoria Plzen maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Spor
  • 04.11.2025 13:13
  • Giriş: 04.11.2025 13:13
  • Güncelleme: 04.11.2025 13:15
Kaynak: AA
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.

